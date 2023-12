L’approche Design System pour une meilleure digitalisation des services publics

EY Tunisie, catalyseur de l’écosystème de l’innovation, a réussi à convier un panel de prestigieux acteurs pour une table ronde le 14 décembre 2023. L’événement s’intitulait “La digitalisation des services publics et l’importance de l’approche Design System”.

Noureddine Hajji, Managing Partner EY :« Nous sommes profondément animés par le désir de propulser ce pays que nous chérissons vers un niveau supérieur d’innovation et de sophistication technologique, le positionnant à un nouveau palier à l’échelle régionale et même mondiale, car nous croyons fondamentalement en la valeur de ce pays. Au-delà de cette valeur, nous considérons que ce pays possède toutes les prédispositions, surtout son actif le plus précieux : les capacités humaines »

L’objectif étant de discuter avec les parties prenantes sur l’harmonisation de l’expérience utilisateur des sites institutionnels afin d’améliorer l’accessibilité des services publics digitaux. Cette table ronde vise à établir un livre blanc pour le design system proposant une stratégie d’adoption d’un design system national.

Mounir Ghazali, Partner EY, GPS Leader : « Le design system est un référentiel de normes, de règles, de principes, de boites à outils qui permet d’offrir une expérience / Citoyen fluide et harmonisée, avec une grille visuelle et une grille d’expérience client qui fournit un socle solide en termes d’interopérabilité des systèmes. C’est un sujet complexe car on est à l’intersection de la technologie, de l’expérience utilisateur et de la gouvernance.Le référentiel du design system est la justement pour fournir un Framework, un cadre, permettant à l’ensemble des intervenants d’adopter un langage commun et une compréhension partagée »

Des axes stratégiques ont été discutés par le ministre des Technologies de l’Information et de la Communication, M. Nizar Ben Neji, incluant la labélisation cloud, la sécurité, l’exploitation des données, l’intelligence artificielle, le capacity building, et l’évolution de l’environnement des affaires et de l’écosystème entrepreneurial.

Mr. Nizar Ben Neji : : « Notre mission est de conduirecette transformation numérique et de relever les défis qui en découle. Nous avons pleinement pris la mesure de ces défis en engageant des réformes profondes. Nous travaillons pleinement à mettre en œuvre une stratégie digitale nationale englobante et inclusive qui s’appuie sur un ensemble d’axes clés et fondamentaux pour instaurer un environnement numérique prospère »

Parmi les initiatives abordées lors de cette table-ronde figuraient : le Mobile ID 2.0, la sécurité des documents numériques, Electronic-ID et la transition biométrique, le Mail Citoyen, un annuaire national des adresses et la mise en place d’un réseau d’aidants au numérique qui vise à favoriser une transformation digitale inclusive.

Passant d’une orientation Government-to-Business (G2B) centrée sur les entreprises, le gouvernement s’aligne désormais vers une approche Government-to-Citizen (G2C), soulignant son engagement à répondre plus directement aux besoins des citoyens dans une ère de plus en plus numérisée. Ce pivot stratégique marque un tournant significatif dans la vision gouvernementale.

La vision ambitieuse de la Tunisie inclut la structuration d’une infrastructure numérique solide, l’innovation technologique et des services digitaux accessibles à tous les citoyens. Ce mouvement vers une Tunisie numérique et inclusive nécessite non seulement une collaboration forte entre les secteurs public et privé, mais également une attention particulière aux besoins de l’ensemble de la population.

Le ministère des Technologies de l’Information et de la Communication joue un rôle moteur dans cette transformation, travaillant pour une Tunisie où la numérisation des services publics est une réalité tangible et où l’innovation est au service de tous.

Pour revoir l’intégralité du débat cliquez ici : Table ronde sur la digitalisation des services publics et l’impératif de l’approche Design System