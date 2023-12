Le taux de participation au premier tour des élections des conseils locaux a atteint jusqu’à midi 3,7%, selon l’observatoire “Chahed” pour les contrôle des élections et des transitions démocratiques qui a qualifié ces résultats de “faible”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Said Mrabti, membre de l’Observatoire, a fait savoir, samedi, que le taux de participation dans la Capitale de Tunis est seulement de 3,4%, ajoutant que le taux de participation le plus élevé a été enregistré dans le gouvernorat de Siliana ( 11,1%) et le plus faible dans le gouvernorat de Nabeul (1,2%) jusqu’à midi.

547 observateurs relevant de l’observatoire Chahed ont été mobilisé dans les délégations, selon un échantillon couvrant l’ensemble des gouvernorats et 48 coordinateurs et coordinateurs régionaux, outre la mise en place d’une salle d’opérations pour suivre les conditions des élections et les taux de participation selon les critères de la transparence et du respect des règles juridiques des élections.

Le président de l’Instance Supérieur Indépendante des Elections, Farouk Bouaskar, a indiqué lors d’un deuxième point d’information, tenu dimanche après-midi, au Centre d’information du Palais des Sports (El Kobba), qui a été consacré aux élections aux conseils locaux, le taux global de participation a atteint jusqu’à midi près de 5,18%.