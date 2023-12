Le réseau Mourakiboun a souligné que le taux de participation aux élections locales, qui ont démarré dimanche matin, n’a pas dépassé les 1,9 pc jusqu’à 10h.

Le membre du comité directeur du réseau Mourakiboun Souheib Riahi a déclaré à la TAP que 2 pc des bureaux de vote ont ouvert leurs portes avec un léger retard n’ayant pas dépassé 9h30, signalant l’absence des représentants des candidats dans 65 pc des bureaux de vote.

Le réseau Mourakiboun a déployé 930 observateurs répartis dans toutes les instances régionales (27 instances) a-t-il dit, précisant que ce réseau a adopté une approche d’observation basée sur un échantillon représentatif pour couvrir 501 bureaux de vote à travers toutes les régions du pays.

Il a affirmé que 529 observateurs permanents vont assurer l’opération d’observation dans les bureaux de vote et l’opération de tri et de comptage, en plus de 301 observateurs mobiles à travers les délégations et 100 observateurs à long terme qui vont coordonner au niveau des instances sectorielles.

Au niveau central, le réseau Mourakiboun assure le suivi du travail sur le terrain de ses observateurs à travers un centre de collecte et d’analyse des données réalisé par 70 bénévoles qui ont été formés à l’utilisation du système informatique spécifique au réseau Mourakiboun consacré à l’observation du processus électoral.