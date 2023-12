Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a organisé en collaboration avec l’association l’enseignement pour l’emploi une rencontre au profit de 300 jeunes parmi les bénéficiaires des différents programmes de cette organisation en matière de leadership entrepreneurial, en vue de présenter le portail numérique de l’entreprenariat “Moubader”.

Ont pris part à cette rencontre, qui a été organisée hier mardi, des représentants du ministère de l’emploi et de l’association l’enseignement pour l’emploi, de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et des structures de financement et d’appui chargées de communiquer avec les jeunes à travers ce portail, selon un communiqué publié mercredi par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le portail national de l’entreprenariat Moubader. tn a été réalisé dans le cadre du projet entreprenariat pour le développement en partenariat avec le programme des nations unis pour le développement et le royaume du Norvège et divers intervenants dans le domaine du leadership entrepreneurial (structures d’appui, d’accompagnement et de financement et société civile).

Il a pour objectif de collecter toutes les données et informations relatives à l’entreprenariat en vue de faciliter l’accès aux sources de l’information et d’aider les jeunes entrepreneurs à lancer leur propre entreprise.