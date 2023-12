Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, effectue une les 20 et 21 décembre 2023, une visite de travail, en Tunisie, à l’invitation de son homologue, Nabil Ammar.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, cette visite intervient dans l’objectif de renforcer les concertations politiques et la coopération économique entre les deux pays.

Les relations diplomatiques entre les deux pays datent du 11 aout 1956, après que l’Union soviétique ait reconnu l’indépendance de la Tunisie.

L’établissement de concertations politiques bilatérales, l’échange de visites des responsables ministériels et parlementaires ainsi que la diversification des domaines de coopération ont permis de renforcer les liens entre la Tunisie et la Russie.

Dans le cadre des efforts entrepris par les deux pays pour consolider les relations de coopération, une commission mixte a été créée. Cette dernière avait tenu sa 7ème session, du 24 au 26 avril 2019, à Tunis.

La 8ème session de la commission mixte tuniso-russe devrait avoir lieu en 2024, en Russie.

La coopération économique entre les deux pays a connu un nouvel élan, notamment après la signature d’un accord entre l’Union des industriels et des entrepreneurs de Russie et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et la mise en place le Conseil d’affaires tuniso-russe.

Le volume des importations tunisiennes en provenance de Russie durant les dix premiers mois de l’année 2023 a augmenté de 67,3% en comparaison avec l’année 2022.

Les principaux produits importés de Russie sont le pétrole brut, le gaz naturel liquéfié, les céréales et les engrais, tandis que les principaux produits exportés vers la Russie sont les fruits et légumes, les produits manufacturés et les produits agricoles.

Par ailleurs, la Tunisie a accueilli, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023, quelque 21506 touristes russes, selon les chiffres de l’Office national du tourisme.

S’agissant de la coopération en matière d’enseignement supérieur, la Russie accueille actuellement quelques 2000 étudiants tunisiens.

Aussi, le gouvernement russe a décidé de financer 60 bourses d’étude pour des étudiants tunisiens au titre de l’année universitaires 2024-2025.

La Tunisie et la Russie aspirent à hisser davantage le niveau de la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, du transport, des médias et de la coopération décentralisée à travers des projets de jumelage entre des villes des deux pays.