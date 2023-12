Le ministère des affaires sociales a lancé la mise en œuvre sa première stratégie de communication pour la période 2023-2025 sous le signe “Tunisie sociale : protection, autonomisation et inclusion économique et sociale” qui vise à renforcer le contact et la communication entre les autorités centrales, régionales et locales.

La stratégie vise, également, à associer les agents et cadres du ministère dans tous les domaines de son intervention, à travers des ateliers et des rencontres dans les régions pour échanger et interagir avec les personnes en situation de vulnérabilité sur tout le territoire de la République, dans le but de les intégrer socialement et économiquement et de faire connaître les programmes d’action du ministère à ses partenaires à l’intérieur du pays et à l’étranger.

Elle vise, aussi, à renforcer le sentiment d’appartenance institutionnelle, à promouvoir l’identité institutionnelle, à renforcer la crédibilité et la confiance entre le ministère et tous les bénéficiaires et parties prenantes et à développer une culture nationale basée sur la prise de conscience de l’importance du secteur et de son lien étroit avec la qualité de vie.

La stratégie inclut les ministères, les institutions, les établissements publics sectoriels, les autorités régionales et locales, les agents et cadres du ministère, les partenaires techniques et financiers, les composantes de la société civile, les partenaires sociaux, les journalistes et l’opinion publique.

Il convient de noter que la mise en œuvre de cette stratégie a démarré le 16 décembre 2023, lors de la première journée interrégionale entre les gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béja et le Kef.