Le projet stratégique “Education environnementale pour une Méditerranée durable” (EdenMed), lancé le 28 octobre 2021, par l’Agence nationale de protection de l’Environnement (ANPE) en collaboration avec la région de Sicile (Italie) a été clôturé, jeudi, à Tunis.

Ce projet financé par l’Union européenne et qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération transfrontalière entre la Tunisie et l’Italie (2014-2020), vise à encourager les élèves, les jeunes et la société civile à adhérer à une approche éducative globale intégrant la préservation de l’environnement et la valorisation des déchets. Il vise aussi à élaborer un guide pédagogique et des supports numériques pour sensibiliser quant à l’importance de ces pratiques.

Le directeur général de l’ANPE, Mohamed Naceur Jeljeli a affirmé que ce projet qui implique les ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pour objectif d’intégrer la pédagogie de l’éducation environnementale dans le système scolaire et d’assurer la formation des formateurs qui assureront cette mission.

Il a indiqué que la composante essentielle du projet est celle relative à l’élaboration du guide pédagogique qui servira de référence à l’intégration de l’éducation environnementale dans le système scolaire, soulignant l’importance de cette démarche dans le renforcement du degré d’engagement des enfants et des jeunes générations envers la question de l’environnement et les principaux défis environnementaux qui se pose à la planète d’une manière générale et au pays d’une manière particulière, à l’instar du stress hydrique, de la gestion des ressources naturelles, des changements climatiques et de la gestion des déchets.

Estimant que le recours aux nouvelles technologies, uniquement, ne suffira pas pour faire face à ces défis, le responsable a insisté sur l’importance d’inculquer aux jeunes les valeurs et les principes d’une bonne éducation environnementale.

De son côté, la coordinatrice du projet, Amel Bouassida a fait savoir que le guide pédagogique en question est le fruit de plusieurs sessions de formation et de séminaires tenus en Tunisie et en Italie. Des visites de terrain à des écoles ont été également effectuées dans les différentes régions du pays afin d’impliquer les élèves et la société civile dans l’élaboration de ce guide et les sensibiliser sur l’importance de la question environnementale.