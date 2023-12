Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions de la Tunisie, ce lundi 12 décembre 2023. Les températures maximales seront comprises généralement entre 21 et 26 degrés et atteindront 18 degrés sur les hauteurs et le sud ouest.

Le vent soufflera du secteur ouest relativement fort à localement fort au Golfe de Gabès et sur le Sud-Est avec des tourbillons de sable locaux. Sur le reste des régions, le vent sera faible à modéré.

Les hauteurs et le sud ouest tunisiens connaîtront des températures plus fraîches, avec des maximales comprises entre 18 et 22 degrés.

Les tourbillons de sable locaux pourraient perturber la visibilité sur le Sud-Est tunisien.