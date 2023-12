Deux nouvelles unités d’assistance et d’accompagnement des parents et de leurs enfants porteurs de troubles d’apprentissage ont été ouvertes dans les gouvernorats de l’Ariana et de Jendouba, a annoncé lundi le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la famille (le 11 décembre), le ministère a ajouté que dans l’objectif de garantir l’égalité des chances entre les enfants et en vue de renforcer les capacités des parents et les accompagner dans la prise en charge de leurs enfants porteurs de troubles d’apprentissage, des sessions de formation ont ciblé tous les intervenants dans ce domaine (personnel médical, paramédical et éducatif).

“D’autres unités de prise en charge similaires ouvriront bientôt leurs portes dans les gouvernorats de Béja, Kairouan, Médenine et Tataouine”, fait savoir le ministère.

Par ailleurs, une série de journées d’études a démarré depuis le 30 novembre dernier sur “l’institution du mariage en Tunisie” en plus du lancement d’une campagne de communication et de sensibilisation pour développer les mentalités et diffuser des valeurs de la cohésion familiale, la communication intergénérationnelle, la promotion de la solidarité et le partage des rôles au sein de la famille.

En outre, le ministère travaille sur l’élaboration d’une deuxième stratégie sur la famille d’ici 2035, accompagnée d’un plan d’action quinquennal pour réaffirmer position constante de la Tunisie sur la famille et le développement des approches nationales garantissant la protection de la famille, le renforcement de ses rôles et le soutien de ses capacités dans un monde en mutation confronté à des défis complexes.

Dans ce contexte, le ministère a souligné son engagement continu à soutenir les efforts nationaux en faveur des familles pour les protéger contre tous les dangers et les problèmes susceptibles de déstabiliser cette cellule de base signalant que 71 mille familles ont bénéficié du programme d’autonomisation sociale dans 19 gouvernorats, dont Siliana, Kasserine, Gabès, Sidi Bouzid, Jendouba, Kef, Kairouan, Mahdia, Tozeur, Sfax, Kabila, Médenine, Sousse, Ariana, Monastir, Manouba, Gafsa, Zaghouan et Tataouine.

Des campagnes de sensibilisation ont été également organisées pour former, encadrer et sensibiliser tous les membres de la famille dans des domaines tels que la prévention des comportements négatifs et de la violence (plus de 16 mille), l’éducation parentale et le développement social sain (environ 47 mille), la préparation des jeunes à la vie conjugale (plus de 6mille ), et l’orientation et l’assistance juridique, psychologique et médical (plus de 2 mille), dans le but d’inculquer aux différentes composantes de la famille des idées et des comportements positifs, ainsi que des compétences scientifiques visant à changer les mentalités pour promouvoir des modèles de comportement sain et renforcer le développement de l’esprit patriotique et la préservation de la cohésion familiale.

Le ministère a renouvelé son soutien à la concrétisation de l’approche “l’autonomisation économique est la solution” pour améliorer la situation économique des familles et les aider à surmonter les difficultés matérielles, en créant des sources de revenus dans le cadre du programme d’autonomisation économique des familles en situations particulières.

721 familles ont bénéficié de ce programme au cours de l’année 2023, moyennant un budget total estimé à 4,459 millions de dinars et ce, dans 20 gouvernorats, notamment Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Sidi Bouzid, Kairouan, Gabès, Sfax, Kasserine, Kébili, Mahdia, Tozeur, Siliana, Jendouba, Bizerte, Kef, Médenine, Tataouine et Béja.