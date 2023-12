Une exposition rétrospective de l’œuvre de l’artiste contemporain tunisien Akacha, la première exposition personnelle en Tunisie se déroulera du 15 au 31 décembre 2023.

Fruit d’une collaboration entre la galerie Archivart et la Fondation Tunisie pour le développement (Le Kram), cette exposition intitulée “Akacha fi Darna” propose une lecture de l’œuvre de Akacha permettant d’en comprendre les enjeux, son évolution et d’aller au-delà du simple aspect ludique et coloré des œuvres, mais elle aurait gagné en profondeur en développant une/des période(s) ou une série sur plusieurs thématiques politiques, sociales ou environnementales…

Le grand intérêt de cette rétrospective tient particulièrement dans son objectif caritatif : cette exposition est une production réalisée au profit de l’association Darna, née de la conviction que la création artistique peut venir en soutien à l’action sociale, afin de réaliser les vœux et rêves d’enfants.

Mohamed Akacha est un peintre tunisien reconnu pour fusionner le street art, le graffiti, le dripping et les styles abstraits. Son art combine ces éléments pour raconter des histoires riches en couleurs et en personnages. A travers son travail, il crée un monde tragi-comique qui transcende la réalité.

L’art d’Akacha narre la citée dans un sketch graphique qui explose la réalité telle qu’il la ressent, regorgeant de couleurs, de personnages, de bouleversements et de sensibilité avec des oeuvres qui invitent le spectateur à voyager dans le monde fabuleux de son imaginaire varié.