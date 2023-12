“Triade musicale” est une série de trois concerts choisis par la station d’art B7L9 pour clôturer l’année 2023, avec une collecte de don par le croissant rouge au profit du peuple palestinien.

Le premier concert est programmé pour le 14 décembre avec Hamza Abdelkrim dans le projet “Résurrection” et un retour triomphant qui annonce une expérience live inédite, une fusion entre compositions et improvisations, des rythmes modernes transformant chaque battement en pulsation de vie, les basses fréquences jonglant habilement de l’électrique à l’analogique, des harmonies et mélodies jazz tissent une toile sonore sophistiquée invitant l’audience à un voyage où le passé et le présent s’entrelacent harmonieusement.

Ce projet revenu de l’ombre, est bien plus qu’un concert, c’est une célébration de la créativité débridée et principalement de la réunion des génies.

Le 15 décembre 2023, c’est une fusion jazz et ethnique qui est proposée avec Garnita Octopus. En novembre 2023, Aymen Boujlida et Omar Ouaer ont spontanément créé “Garnita” lors d’une résidence d’une semaine au B7L9, sans préparation. Comme des artistes sur une toile blanche, le duo a improvisé, laissant émerger la musique inspirée par l’intelligence de la pieuvre, d’où le nom tunisien.

“Garnita” invite à plonger dans le groove, explorant subdivisions, électronique en direct, improvisation, harmonie et éléments folkloriques tunisiens, célébrant différents genres comme le jazz, le funk… La musique cherche à susciter des réponses physiques tout en restant authentique dans son état de transe.

Le troisième et dernier concert de l’année 2023 est programmé pour le 21 décembre avec en exclusivité une soirée de lancement en Tunisie de l’album “Fleuves De l’Ame” de l’artiste tunisienne basée à Paris Houeida Hedfi. Au-delà des frontières, Hedfi façonne son album comme une interprétation contemporaine de la musique tunisienne.

Chaque morceau de l’album, baptisé du nom d’une rivière distincte, évoque à la fois la quiétude émanant du son de l’eau et le drame sinueux de chaque composition. Souvent amorcée dans la sérénité, l’évolution de chaque œuvre embrasse ensuite le drame, la tension, le conflit et finalement la résolution.