Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Amar participera à l’événement de haut niveau organisé par les Nations Unies à Genève les 11 et 12 décembre 2023 sous le titre “Droits de l’Homme 75” dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

L’événement connaîtra la participation de Chefs d’Etat et de Gouvernement et de hauts fonctionnaires pour discuter de l’avenir des droits de l’Homme en relation avec la paix et la sécurité, le développement et l’économie, les technologies numériques, le climat et l’environnement.

L’événement sera l’occasion de réaffirmer le soutien absolu de la Tunisie au droit du peuple Palestinien à la vie, à l’autodétermination et à la restitution de ses terres spoliées.

Le ministre des Affaires étrangères participera, également, au Forum mondial sur les réfugiés le 13 décembre 2023 à Genève, qui se tient tous les quatre ans au niveau ministériel pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’accord mondial sur les réfugiés et examiner les arrangements en cours pour le partage des fardeaux et des responsabilités.

Lors de sa visite, Nabil Ammar effectuera une série d’entretiens bilatéraux avec ses homologues de pays frères et amis et avec de hauts responsables des organisations internationales afin d’assurer le suivi des relations bilatérales, discuter des moyens de les renforcer et échanger des points de vue sur diverses questions à l’ordre du jour des deux réunions.

Le 14 décembre le ministre effectuera une visite de travail à la capitale Suisse, Berne, au cours de laquelle il rencontrera les responsables suisses pour discuter du renforcement de la coopération, notamment dans le domaine judiciaire, des efforts déployés par l’Etat Tunisien pour récupérer les fonds pillés et des mécanismes pour encourager la migration circulaire et maximiser ses bénéfices.

Il rencontrera également des membres de la communauté tunisienne résidant en Suisse.