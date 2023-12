Le ministre de la santé Ali Mrabet s’est rendu vendredi, à la société des industries pharmaceutiques de Tunisie (SIFAT) en compagnie du ministre Algérien de l’industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun, qui effectue actuellement une visite de travail en Tunisie.

Mrabet a souligné, au cours d’une séance de travail tenue au siège de la SIFAT avec la délégation Algérienne, la nécessité d’établir un partenariat stratégique avec l’Algérie en matière d’industries pharmaceutiques, de s’orienter vers la production de nouveaux médicaments à haute valeur ajoutée, d’échanger les expériences entre les deux pays en matière d’industrie pharmaceutique et d’accroitre la valeur des investissements et d’exportation dans ce domaine vital.

Une brève présentation a été faite de la société SIFAT au cours de cette réunion, notamment en ce qui concerne la structuration des systèmes pharmaceutiques, les modes de gestion dans les unités de production, les mécanismes adoptés en vue d’améliorer la production et sa contribution à couvrir les besoins nationaux et la commercialisation des médicaments tunisiens à l’échelle régionale et locale.

A cette occasion, le ministre Algérien de l’industrie et de la production pharmaceutique a pris connaissance des équipements et technologies utilisés dans les unités de production, saluant les efforts déployés par les compétences tunisiennes afin de promouvoir ce secteur stratégique.

Pour sa part, le ministre de la santé a loué les efforts fournis par les cadres et agents de la SIFAT, en vue de préserver cette société prestigieuse et d’assurer sa pérennité.

A noter que la visite de travail qu’effectue la délégation Algérienne les 7 et 8 décembre en Tunisie a englobé un nombre d’établissements relevant du ministère de la santé, dont notamment le dépôt central de la pharmacie centrale en Tunisie à Ben Arous.

La délégation Algérienne a pris connaissance, au cours de sa visite au dépôt de la pharmacie centrale, des divers espaces de stockage, de distribution et de gestion des médicaments et des méthodes permettant de garantir la sécurité de cette ressource vitale et d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché.