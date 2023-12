La ville de Gabes vibrera durant quatre jours au rythme de la cinquième édition du Festival international du cinéma environnemental (Ficeg) qui se tient du 8 au 11 décembre 2023 avec au programme une sélection de 35 films documentaires entre courts et longs métrages sur le thème de l’environnement.

En provenance de près d’une quinzaine de pays, et arabes et européens (Liban, Sénégal, Italie, Egypte, Irak, Algérie, Espagne, Libye, Turquie, Maroc, Grands Bretagne, Sultanat d’Oman, Arabie Saoudite et la Tunisie) , les films choisis pour la compétition ont été sélectionnée parmi 153 oeuvres présentées en candidatures.

Pour cette session, c’est la comédienne, auteure et metteure en scène tunisienne Wahida Dridi qui préside le jury formé du cinéaste irakien Hassin Akili, du scénariste et réalisateur marocain Noureddine Jemi, du producteur et réalisateur libanais Mohamed Abbes Serji et du producteur et réalisateur syrien Mohannad Kalthoum.

Les projections se dérouleront dans trois espaces distincts : l’institut supérieur des langues, l’institut supérieur des arts et métiers et le centre universitaire d’animation culturelle et sportive. Les ateliers destinés aux enfants ainsi que les workshops sur la photographie, la réalisation de films courts et les projections de films pour enfants auront lieu au centre régional d’informatique pour enfants.

Depuis sa création, ce festival a affiché son ambition de défendre le droit à un environnement sain à travers le cinéma en le préparant minutieusement tout au long de l’année. Les activités soutenues visent à préparer et à ancrer le festival dans son territoire en organisant des ateliers de formation à destination des jeunes en montage et cadrage de films courts métrages sur la nature et de l’environnement, avec des projections, débats etc.