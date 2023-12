Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, effectue les 7 et 8 décembre courant une visite officielle en Roumanie, à l’invitation de son homologue Luminia-Teodora Odobescu.

Selon un communiqué du département, le ministre aura des entretiens avec des hauts responsables roumains dans le cadre des efforts visant à consolider et développer les liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Roumanie qui fêtent, cette année, le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette visite sera, également, l’occasion de renforcer le cadre juridique entre les deux pays et d’examiner les moyens de promouvoir les relations bilatérales dans le cadre de l’Union européenne.

Nabil Ammar échangera aussi les points de vue avec les responsables roumains sur nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, ajoute la même source.