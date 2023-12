Le budget alloué au ministère de la jeunesse et du sport (MJS) au titre de l’année 2024 dont l’examen a démarré ce mardi à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) s’élève à 992,164 millions de dinars, soit 1.18% du budget de l’Etat.

Il se répartit en 627,213 MD pour les dépenses salariales, 57,990 MD en termes de dépenses de gestion et 102,861 MD pour les interventions.

Dans son allocution d’ouverture, le président de l’ARP, Brahim Bouderbala a fait mention des exploits réalisés par les champions tunisiens, toutes disciplines sportives confondues, tout en les félicitant pour leur contribution au rayonnement du sport tunisien à l’échelle internationale.

Bouderbala a indiqué que le MJS est en charge de la définition, de la mise en oeuvre et du suivi des politiques de l’Etat dans divers secteurs vitaux, expliquant que la Tunisie compte aujourd’hui sur sa jeunesse qui constitue le leitmotiv au développement et une force de créativité.

Et le président de l’ARP de souligner le besoin, dans le cadre des textes constitutionnels et juridiques, à la définition des stratégies et des plans visant la promotion et une meilleure exploitation des jeunes compétences dont regorge le pays. L’objectif étant de promouvoir le rôle des jeunes dans le développement économique, sociale et culturelle.

“Les jeunes sont certes une force pour la Tunisie, mais la réalité dénote d’un certains nombres de problématiques et de défis majeurs auxquels est confrontée cette frange depuis la dernière décennie”, a fait savoir Brahim Bouderbala, appelant à la nécessité de conjuguer les efforts pour favoriser l’empowerment des jeunes et mieux orienter les politiques qui leur sont adressées afin de répondre à leurs besoins.