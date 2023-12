La Société Générale Algérie (SGA) est cette année la banque de l’année pour l’Algérie, grâce à ses performances financières supérieures et à une gamme de lancements de produits de détail innovants, son offre destinée aux enfants étant un point fort particulier.

Alors que les prêts non performants (NPL) et les coûts restent élevés, la banque a capitalisé sur son retour à la rentabilité en 2021 avec une nouvelle hausse du rendement des capitaux propres, qui est passé de 16 % à 17 % en 2022. Les bénéfices nets de l’année ont augmenté de 16 %. Les fonds propres et les actifs de première catégorie augmentant respectivement de 9 % et 4 %. La qualité des actifs s’est légèrement affaiblie au cours de la période, le ratio NPL passant de 18 % à 19 %, tandis que le ratio charges/revenus s’est également détérioré, passant de 41 % à 46 %.

L’un des points forts des lancements de produits de SGA au cours de la période considérée est 3Ayelti (« ma famille » en arabe), une offre pour enfants basée sur une idée gagnante du premier hackathon de la banque, organisé en 2022. 3Ayelti permet aux clients de SGA de commander des cartes de débit pour leurs enfants, avec la possibilité de transférer de l’argent de poche sur la carte via l’application de la banque, aidant ainsi les enfants à développer des habitudes financières positives dès leur plus jeune âge.

SGA a augmenté la capacité de son réseau de terminaux de points de vente, permettant aux fournisseurs d’intégrer les fichiers de location client dans les applications de location client, offrant ainsi une évaluation améliorée de l’éligibilité au prêt sans que le client ne se rende en agence.

L’année dernière, la banque a également élargi les capacités de sa plateforme de banque à distance sur Internet Sogecash, avec de nouvelles fonctionnalités de suivi du crédit qui permettent aux clients de suivre l’état de leurs demandes de crédit en temps réel.