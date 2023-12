Près de 70 % des entreprises détenues par l’État opèrent dans des marchés concurrentiels tels que la fabrication et le tourisme, où le secteur privé pourrait offrir une efficacité supérieure, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale.

Le rapport, intitulé “L’Entreprise de l’État”, examine 76 000 entreprises réparties dans 91 pays possédant au moins 10 % de participation de l’État. Les revenus de ces entreprises représentent en moyenne 17 % du PIB là où les données sont disponibles, révélant ainsi l’ampleur réelle de la présence de l’État dans l’économie.

Le rapport souligne qu’une empreinte étatique plus importante peut entraîner une moindre dynamique commerciale et une plus grande concentration du marché, décourageant ainsi les nouveaux entrants sur le marché et limitant l’investissement privé, ce qui ralentit la croissance.

“La présence de l’État dans les pays en développement est beaucoup plus importante que ce qui était précédemment estimé, et près de 70 % des entreprises, détenant au moins 10 % de participation étatique, opèrent dans des marchés concurrentiels”, a déclaré Pablo Saavedra, Vice-président de la Banque mondiale pour la Croissance équitable, les Finances et les Institutions.

“Alors que certaines entreprises détenues par l’État se comportent bien dans ces marchés, une part significative d’entre elles sont confrontées à des contraintes budgétaires souples et à un traitement réglementaire favorable, sapant ainsi l’entrée des entreprises et la concurrence.”

Dans certains cas, les entreprises détenues par l’État peuvent jouer un rôle important en fournissant un accès à des services de base et des services publics, ou en atténuant l’impact des crises économiques ou des catastrophes naturelles.

Cependant, le rapport souligne que la participation directe de l’État dans la production de biens et de services n’est pas essentielle pour atteindre les objectifs de développement. Les politiques fiscales et monétaires offrent des outils plus efficaces pour la stabilisation sans générer de passifs contingents et sans évincer les entreprises privées.

“Ce qui est nécessaire, c’est une plus grande transparence dans les activités étatiques liées aux entreprises, ce qui peut aider les gouvernements à évaluer leurs coûts et leurs avantages pour atteindre les objectifs de développement”, a déclaré Mona Haddad, Directrice mondiale de la Banque mondiale pour le Commerce, l’Investissement et la Compétitivité.