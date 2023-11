La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a indiqué que son département se penche actuellement sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale sur la famille à l’orée de 2030, soulignant que des chiffres alarmants ont été enregistrés concernant l’institution du mariage, nécessitant une réflexion pour connaitre leurs causes et les moyens de protéger la famille contre l’effritement.

Elle a précisé dans une déclaration aux médias en marge d’une journée d’étude intitulée” l’institution du mariage en Tunisie: “les moyens de la renforcer et de la protéger” organisée jeudi par le ministère de la famille, que son département a élaboré en 2019 une stratégie nationale sur la promotion de la famille, “néanmoins les mutations et changements de la société tunisienne ont affecté l’institution du mariage et nécessité la modernisation de cette stratégie pour résoudre les problématiques y afférent” a-t-elle noté.

Dans ce contexte elle a signalé la hausse des cas de divorce en Tunisie, soit 14 706 jugements au cours de l’année judiciaire 2021-2022 contre 12 598 jugement au cours de l’année 2020-2021 en référence aux chiffres officiels, annoncés par la représentante du ministère de la justice, au cours de cette journée d’étude, laquelle ont pris part des représentants de la présidence de la république, du gouvernement et de l’office national de la famille et de la population, ainsi que des chercheurs dans le domaine social.

Moussa a ajouté que les services de la protection à l’enfance ont reçu 20 mille signalements sur la situation d’enfants menacés depuis le mois de janvier jusqu’au mois d’octobre 2023 ainsi que plus de 12 mille signalements sur les violences contre les femmes à travers le numéro vert 1899.

Elle a affirmé que le ministère s’emploie à protéger la famille dans le cadre d’une approche sociale à travers le programme d’autonomisation économique des familles qui a englobé 18 gouvernorats et ciblé 68 familles tunisiennes, relevant que ce programme vise essentiellement la sensibilisation en matière de rejet de la violence et la prévention de toutes formes d’extrémismes et de violences.

La ministre de la femme a souligné l’importance de la communication sociale pour sensibiliser à la cohésion familiale, relevant qu’une stratégie de communication a été mise en oeuvre à travers des supports et des spots de sensibilisation pour changer les mentalités et préserver la famille contre l’effritement.