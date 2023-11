L’Association Tunisienne de Chirurgie Herniaire (THS) organise son 4eme congrès national les 30 novembre et 1er décembre 2023 à Tunis avec la participation d’environ 150 médecins tunisiens spécialistes en chirurgie générale et abdominale ainsi que de plusieurs chirurgiens étrangers provenant, notamment de Libye, Algérie, Cameroun, France, Italie et Suisse.

Le président de l’association, Farouk Sebii a souligné, dans une déclaration, mercredi à la TAP, que les participants discuteront des différentes techniques utilisées dans la chirurgie herniaire y compris les méthodes classiques, laparoscopiques et robotiques que le chirurgien contrôle à distance.

Il a souligné que les médecins aborderont séparément les aspects négatifs et positifs des différents types d’interventions chirurgicales. Le congrès sera l’occasion de présenter les résultats d’une étude comprenant 800 échantillons de cas urgents nécessitant l’ablation d’une hernie.

La hernie est une saillie d’un organe ou d’une partie d’organe, hors de la cavité dans laquelle il est normalement contenu, à travers un orifice naturel ou accidentel.