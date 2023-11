Cynoia, une startup franco-tunisienne de collaboration numérique, a levé 850 000 € lors de sa dernière levée de fonds. Cette réussite est une étape importante pour l’entreprise, qui compte déjà plus de 3 000 utilisateurs dans 9 pays.

Fondée en 2022 par Nasreddine Riahi et Ayoub Rabeh, Cynoia propose une plateforme de collaboration qui rassemble un ensemble complet d’outils, du chat et de la vidéoconférence à la messagerie électronique, au calendrier et à la gestion de projet. Cette centralisation des outils permet d’améliorer la productivité et le bien-être des équipes, notamment dans un monde numérique devenu extrêmement épuisant.

Les investisseurs de Cynoia, dont United Gulf Financial Services, 216 Capital Ventures et Bpifrance, ont été séduits par la forte proposition de valeur de l’entreprise, son succès en phase de traction et sa capacité d’exécution.

Avec cette levée de fonds, Cynoia entend accélérer sa croissance et devenir le principal fournisseur de collaboration numérique en Afrique et en Europe. L’entreprise prévoit notamment de réduire la fragmentation des outils et de gérer efficacement les flux de travail grâce à de nouvelles intégrations. Elle souhaite également étendre sa portée géographique, notamment en se concentrant sur les marchés de l’UEMOA, avec un accent stratégique sur le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Cynoia est une entreprise ambitieuse qui a le potentiel de transformer la façon dont les entreprises collaborent. Grâce à son engagement envers l’innovation, l’excellence et le bien-être des humains, elle est bien positionnée pour réussir.