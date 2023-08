A son démarrage, Cynoia n’avait pas levé de grands fonds. Ses fondateurs voulaient avancer prudemment. La première levée de fonds de 50.000 dinars s’est faite avec un business Angel convaincu par la solution. « Six mois après, nous avons levé des Fonds avec l’UGFS (United Golf Financial Services North Africa), une deuxième levée de fonds de 150.000 dinars, ce qui nous permis de se développer plus et de sortir l’application dans sa version grand public en mars 2022 » explique Nasreddine Riahi, cofondateur de Cynoia.

A partir de là, Cynoia a commencé à avoir les premiers retours et générer les premiers revenus. Ensuite l’UGFS qui a mis le premier ticket a vu l’opportunité de remettre encore de l’argent dans la boite et ils ont encore investi. Un autre Business Angel intéressé a aussi mis de l’argent dans la startup.

Les deux dernières levées de fonds seront annoncées prochainement et sont beaucoup plus importantes que leurs précédentes avec des zéros à droite en plus. Entre temps, Cynoia se fait accélérer par un accélérateur à Marseille où les fondateurs comptent implanter le siège de la Startup, le siège tunisien deviendra une filiale. « C’est le moyen le plus pertinent pour arriver développer la boite et lever plus de fonds ».

Aujourd’hui, ils sont 15 collaborateurs à Cynoia et la startup est en train de chercher de nouveaux profils sur la partie développement informatique et marketing. « Nous sommes en train de travailler aussi sur la partie intelligence que nous développons entre la Tunisie et Marseille avec un laboratoire de recherche. Il s’agit d’aider les équipes à prendre des décisions en interne et renforcer les compétences décisionnelles. Nous sommes aujourd’hui à 3.000 utilisateurs actifs et payants. Prochainement, nous allons pouvoir annoncer des partenariats avec des boites plus importantes ».

Bon vent