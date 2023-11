Le ministère du Commerce et du développement des exportations œuvrera à la préservation du système de subvention via sa maîtrise, sa bonne gouvernance et son orientation vers les ayants-droit, a indiqué la ministre du Commerce Kalthoum Ben Rejeb.

Dans sa réponse aux questions des députés lors d’une séance plénière consacrée, lundi, à l’examen du budget de la mission du Commerce, Ben Rejeb a mis l’accent sur l’intérêt porté par son département au parachèvement de la numérisation des circuits de distribution des produits de subvention.

Elle a fait savoir que ce système a été mis en place à partir des données existantes et sera enrichi et actualisé par les structures concernées.

Au sujet de la pénurie de pain enregistrée, la ministre a fait savoir que l’Etat a importé de grandes quantités de blé au cours de cette année 2023, par rapport à l’exercice écoulé.

Elle a mis l’accent sur l’approvisionnement régulier des boulangeries classées, durant les mois de juillet et août 2023, ajoutant que certaines veulent provoquer une crise et semer le désordre via des pratiques illicites.

Le ministère est en train d’effectuer un recensement des boulangeries classées et non classées afin de fournir le pain subventionné pour toute la population, d’autant plus que la base de données date de 2008, a indiqué Ben Rejeb. A partir des nouvelles données des mesures et des décisions seront prises, a-t-elle appuyé.

Elle a rappelé, dans ce cadre, que les permis de mise en place des boulangeries sont délivrés par les gouvernorats et non le ministère du Commerce.

Au sujet de la zone de libre-échange de Ben Guerdane, la ministre a annoncé qu’elle sera inaugurée, le 7 mars 2024, et ce, après la résolution des problèmes qui ont bloqué ce projet.

Nous sommes actuellement en train de finaliser la question de la gestion de cette zone, a-t-elle précisé. Pour ce qui est de l’eau minérale conditionnée, elle a fait savoir que son département a appelé les grossistes à déposer leurs adresses et informer des quantités dont ils disposent afin de leur permettre de pratiquer leurs activités.