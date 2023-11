Warren Buffett, le PDG de Berkshire Hathaway, est aujourd’hui un nom familier, régulièrement classé comme l’un des meilleurs investisseurs de tous les temps et par conséquent l’une des personnes les plus riches du monde, souligne le site alanba.com.

Grâce à sa participation dans Berkshire Hathaway, la fortune nette de Buffett est actuellement d’environ 114 milliards de dollars. Cependant, en 1985, il approchait les 500 millions de dollars et son nom était beaucoup moins connu.

Cette année-là, Buffett a eu une conversation avec l’animateur George Goodman de l’émission PBS “Adam Smith’s Money World”, considérée comme sa première interview télévisée nationale, et il est remarquable de constater à quel point ses opinions sur l’investissement sont restées constantes après près de 40 ans. Voici les meilleures leçons d’investissement qu’il a partagées.

Buffett a dit que la première règle dans le monde de l’investissement est : “Ne pas perdre d’argent”. La deuxième règle : “Ne jamais oublier la première règle”. Et c’est toutes les règles, selon “l’oracle d’Omaha”. Si vous achetez une chose valant beaucoup plus que son prix d’achat et en obtenez une part, vous ne perdez fondamentalement pas d’argent.

C’est la qualité de l’humeur et non la qualité intellectuelle. Buffett pense que vous n’avez pas besoin de milliers de diplômes en affaires. Tout ce dont vous avez besoin est d’être assez intelligent pour vous déplacer au centre d’Omaha. Vous avez juste besoin d’une personnalité stable qui n’est pas influencée par la foule, que vous soyez avec elle ou contre elle, car l’investissement n’est pas un endroit pour des sondages d’opinion.

Buffett croit que l’un des problèmes cognitifs les plus courants pour les investisseurs est qu’ils ne pensent pas qu’en achetant des actions, ils possèdent une partie d’une entreprise. Pour tester vos émotions et perceptions, pensez à ce que vous attendiez du marché boursier pour le lendemain et suivez les prix. Si vous investissez dans des actions de valeur, vous vous soucierez très peu de savoir si le marché est ouvert ou fermé au cours des cinq prochaines années.

“Tout ce que m’indique l’indice, c’est le prix. Je peux regarder le prix de temps en temps pour voir s’il est étrangement bas ou étrangement élevé, mais les prix ne me disent rien sur les affaires. Ce sont les hommes d’affaires eux-mêmes qui me disent quelque chose sur les affaires, mais le prix de l’action ne me dit rien sur les affaires. J’évalue d’abord l’action ou l’entreprise et je ne connais même pas le prix pour ne pas être influencé par celui-ci dans ma valorisation, puis je regarde le prix plus tard pour voir s’il correspond à ma valorisation”.

Buffett a également déclaré : “À Omaha, nous recevons également des e-mails et des rapports périodiques d’entreprises comme à Wall Street, mais la différence est que personne ne vient à 50 personnes chuchoter à notre oreille pour nous dire ce qu’il faut faire cet après-midi”.