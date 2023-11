Le Ghana et la Russie renforcent leur partenariat dans le secteur automobile. Le pays ouest-africain va débuter la production locale de véhicules UAZ, une marque russe renommée. Cette initiative marque une avancée significative dans les relations commerciales et industrielles entre les deux pays.

L’usine de production sera située à Accra et devrait commencer à produire des véhicules dès le premier trimestre de 2024. Des ingénieurs ghanéens se sont rendus en Russie pour finaliser les arrangements avec UAZ.

La production de véhicules UAZ au Ghana est une décision stratégique pour les deux pays. Elle permettra de répondre à la demande croissante de véhicules automobiles en Afrique, qui devrait connaître une croissance de 40 % d’ici 2027.

Cette collaboration entre le Ghana et la Russie est également un signe de la diversification des marchés automobiles en Afrique. Les véhicules UAZ sont connus pour leur robustesse et leur capacité à rouler dans des conditions difficiles. Ils devraient donc être bien adaptés au marché ghanéen et africain.