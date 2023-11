Une journée consacrée aux rencontres professionnelles s’est tenue, mardi, en marge de la 7ème édition de l’exposition journées Articadeau, qui se tient du 17 au 22 novembre 2023, au palais des expositions du Kram.

Ces rencontres professionnelles ont regroupé des artisans et des acheteurs professionnels dans divers domaines qui représentent des entreprises publiques.

L’objectif de ces rencontres professionnelles est de collecter des demandes de cadeaux de fin d’année pour encourager le produit artisanal tunisien et introduire de nouvelles habitudes, qui sont à même de soutenir le secteur.

De son côté, le ministre du Tourisme et de l’artisanat Mohamed Moez Belhassine a indiqué que l’organisation de ce genre d’exposition est un nouveau acquis pour les professionnels, les artisans, et les créateurs dans le domaine de l’artisanat.

Il a mis l’accent sur la participation importante à cette exposition, soit 250 professionnels, ce qui montre l’importance de ce secteur dans la préservation du tissu institutionnel et dans le renforcement de l’activité économique.

Le ministre a évoqué l’ensemble des mesures incitatives qui ont été prises, suivant la séance ministérielle datée du 15 février 2016.

A cet égard, le ministre a cité la mesure qui stipule, de consacrer au moins 20% des budgets des ministères, des structures publiques, du conseil bancaire et financier, des chambres du commerce nationales et des chambres mixtes, des compagnies d’assurance, des fédérations professionnelles dans le secteur du tourisme, des hôtels, et des agences de travail, pour acquisition des produits artisanaux, qui portent l’identité tunisienne.

Il a précisé que les procédures ont été numérisées, à travers l’exploitation d’une plate-forme virtuelle, afin de créer un réseau des relations, ce qui contribuera au 1er salon professionnel, en Tunisie en 2024.

L’objectif est d’inciter le contact direct entre l’acheteur et l’artisan, en vue de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux parties, dans l’intérêt du service de l’artisanat tunisien et pour assurer leur promotion sur les marchés étrangers.