La ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia a indiqué lors d’une séance plénière tenue samedi au parlement consacré à la discussion des projets de budget de l’état et de la loi des finances pour l’année 2024 que l’état n’abandonnera pas son rôle social.

Au cours du débat général sur la déclaration du gouvernement, Nemsia a souligné, dans sa réponse aux interventions des députés au nom du chef du gouvernement Ahmed Hachani, que le gouvernement s’emploie à instaurer l’état social pour permettre aux citoyens de bénéficier des services sociaux, de santé, de transport et d’éducation.

Elle a précisé que tous les ministères se penchent actuellement sur l’exécution des programmes visant à hisser l’employabilité et à promouvoir les catégories vulnérables.

Nemsia a rappelé les efforts déployés par le ministère des affaires sociales pour la prise en charge des catégories à faible revenus, que ce soit à travers les transferts d’argent directs, les primes conjoncturelles ou les aides en nature, ajoutant que le gouvernement a simplifié les procédures de financement via des garantis et encouragé l’investissement social solidaire en vue d’inciter à l’initiative privée.

Elle a indiqué que le ministère de l’emploi a mis au point une nouvelle stratégie nationale basée sur la promotion de l’autonomisation économique et l’initiative privée au profit des catégories vulnérables, notamment à travers la consolidation de l’économie sociale solidaire et les sociétés communautaires.

La ministre des Finances a relevé que le ministère de la jeunesse et des sports a adhéré au fonds de la jeunesse et l’emploi lancé le 16 juin dernier par les nations unies, ajoutant que ce fonds, le premier du genre à l’échelle mondiale, a pour objectif de renforcer l’employabilité et de soutenir les jeunes sans emploi.

Selon Nemsia, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a mis en oeuvre une série de programmes visant la prise en charge de la femme en milieu rural et l’adhésion des femmes et des filles à l’initiative privée.

Elle a appelé les citoyens à aider l’état à surmonter les difficultés financières à travers l’enracinement de la culture du travail et de faire preuve de patriotisme à travers la rationalisation de la consommation et la sauvegarde des acquis nationaux.