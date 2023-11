Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a souligné la disposition du Parlement à agir de concert avec le gouvernement, conformément aux dispositions constitutionnelles.

S’exprimant, vendredi, à l’inauguration de la séance plénière consacrée à l’examen du projet de budget de l’Etat et du projet de loi de Finances 2024, Bouderbala a dit vouloir que cette plénière soit l’occasion d’examiner la vision du gouvernement pour surmonter toutes les difficultés ainsi que son programme de réformes dans divers domaines.

“Le Parlement partage avec l’Exécutif les fondements sur lesquels repose le processus du 25 juillet, dont en particulier, les principes de l’autonomie et du rôle social de l’Etat”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : Le parlement s’attend à recevoir une série de projets de loi portant sur les réformes fondamentales relatives à la situation économique et financière du pays ainsi qu’aux secteurs de l’investissement et de l’administration.

Bouderbala a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité de revoir toutes les législations qui sont, désormais, inadaptées aux dispositions de la Constitution du 25 juillet 2022, soulignant l’urgence de l’examen de certaines lois, dont la loi sur la Cour constitutionnelle et la loi régissant la relation entre l’ARP et le Conseil national des régions et des districts (CNRD).

Par ailleurs, le président du Parlement a appelé à œuvrer pour rétablir la confiance dans les institutions de l’Etat et à ancrer la culture du travail en vue de construire et préserver l’avenir des prochaines générations en Tunisie.

“La Tunisie se penchera sur des chantiers de réformes touchant, quasiment, à tous les domaines de développement dont la justice fiscale, la diversification de l’économie nationale, l’intégration de l’économie parallèle, la modernisation de l’administration et l’encouragement de l’investissement”, a-t-il lancé.

La plénière consacré à l’examen du projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2024 a démarré en présence de 144 députés (la majorité requise 81 députés) et de l’équipe gouvernementale.

Avant le début des travaux, les présents ont récité la Fatiha en hommage aux victimes de l’agression sioniste sur la bande de Gaza.

Les séances plénières consacrées aux débats budgétaires se poursuivront jusqu’au 10 décembre 2023.