Dans le cadre de son engagement continu à élargir son réseau de succursales, la Banque WIFAK Bank a inauguré, lors d’une cérémonie officielle le mercredi 15 novembre 2023, une nouvelle succursale dans la région de la Soukra, située dans le gouvernorat d’Ariana, précisément en bordure de la route principale, une zone connue pour son activité commerciale dynamique.

Cette nouvelle succursale marque la 44e ouverture de succursale pour la banque et s’inscrit dans la volonté constante de la Wifak Bank de continuer à étendre son réseau de succursales dans différentes régions du pays. L’objectif est de rapprocher davantage les clients et de leur offrir des services bancaires de qualité, en accord avec les principes de la finance islamique et répondant à leurs besoins.

L’inauguration a été présidée par le directeur général de la banque, M. Mohamed Mellousse, en présence de cadres supérieurs et de membres du conseil d’administration de la banque.

Depuis sa création en 2017, Wifak Bank s’est engagée à développer ses activités année après année, que ce soit en renforçant son réseau de succursales ou en proposant une gamme variée de services aux clients individuels et aux entreprises, tout en respectant les principes de la finance islamique.