Les travaux d’un séminaire ayant pour thème” le droit des personnes handicapées à l’emploi” organisé durant deux jours par le centre arabe pour l’administration du travail et de l’emploi en collaboration avec le ministère des affaires sociales et l’organisation arabe du travail ont démarré mercredi à Tunis.

Ce séminaire a pour objectif de faire la lumière sur le droit des personnes handicapées à l’emploi, de prendre connaissance de l’évolution des législations en vigueur aux plans national, arabe et international dans ce domaine et des moyens susceptibles de renforcer la protection des personnes porteuses d’handicaps, a indiqué un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Le conseiller du ministre des affaires sociales Yassine Azeza a indiqué dans une allocution prononcée au nom du ministre des affaires sociales Malek Ezzahi que la Tunisie a honoré ses engagements à l’échelle internationale dans le domaine du travail des personnes handicapées après la ratification de plusieurs conventions dans ce domaine et son adhésion à la mise en oeuvre de la deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées.

Il a précisé que la Tunisie a opté pour une approche globale visant à promouvoir les personnes handicapées basée sur le principe des droits de l’homme et du droit international et élaboré des programmes et mécanismes pour l’inclusion économique et sociale de cette catégorie de personnes.

A cette occasion, le directeur général de l’organisation arabe du travail Fayez Ali Mtiri a indiqué que l’inclusion des personnes handicapées figure au centre des intérêts de son organisation, réitérant l’importance de mettre en place des programmes d’action communs à l’échelle arabe afin de promouvoir toutes les catégories sociales et en particulier les personnes handicapées.

Il a salué l’organisation de ce forum de haut niveau qu’abrite la Tunisie en collaboration avec la ligue des état arabes sur la mise en oeuvre de la deuxième décennie arabe des personnes handicapées qui selon lui, constitue une occasion idoine pour débattre des conditions sociales de cette catégorie de personnes et d’unifier l’action arabe dans ce domaine, renouvelant la disposition de l’organisation arabe du travail à soutenir la Tunisie dans le domaine social.