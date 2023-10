L’association Ibsar, loisirs et cultures pour les non et mal-voyants, a lancé récemment une plateforme numérique “Marsad 29-30” afin de relever les infractions aux articles 29 et 30 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée par la Tunisie depuis 2008.

Selon le président de l’association Mohamed Mansouri, l’article 29 de cette convention stipule le respect des droits des personnes handicapées dans la participation à la vie politique en tant qu’électeur et candidat.

Il a encore précisé dans une déclaration à la TAP vendredi que l’article 30 garantit aux personnes handicapées le droit d’accès à la culture, le sport, les loisirs. La plateforme 29-30 est destinée à détecter le taux d’engagement de l’Etat visant à enraciner le droit d’accès à la vie politique, culturelle, et sportive, et à respecter ces droits par les structures de l’Etat, a soutenu la même source.

La plateforme est lancée dans le cadre du projet financé par le fonds des nations unies pour la démocratie, rappelant que 24 observateurs ont été formés pour élaborer les rapports sur cette question, portant sur 12 gouvernorats à savoir, Tozeur, Gafsa, Gabès, Sfax, Monastir, Kairouan, Nabeul, Tunis, Ariana, Béja, Bizerte et Jendouba.