Tunisie : 19 stades sportifs à réhabiliter et à aménager

La commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports a tenu une séance d’audition avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, dans le cadre de la discussion du projet de budget de l’Etat pour l’année 2024.

Le ministre a présenté à cette occasion la stratégie du ministère pour l’année à venir, indiquant que le budget du ministère pour l’année 2024 est estimé à 922,164 millions de dinars, soit 1,18% du budget de l’Etat, et il est réparti entre quatre programmes, à savoir le programme de la jeunesse, le programme sportif, le programme d’éducation physique et le programme de leadership et de soutien.

Il a indiqué que les priorités du ministère sont l’emploi des cadres de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique, soulignant que 500 recrutements ont été programmés, dont 326 aux postes de professeurs d’éducation physique dans l’enseignement secondaire et 100 aux postes de professeurs de jeunesse et d’enfance.

Dans ce contexte, il a expliqué que le budget du programme de la jeunesse a connu une augmentation de 6,15% par rapport à l’année 2023, ce qui reflète la place de la jeunesse au sein de la stratégie du ministère et parmi les priorités de l’Etat.

Il a également souligné que les projets les plus importants programmés dans le domaine sportif visent à élargir la base des pratiquants des activités sportives dans toutes les régions du pays, à améliorer les résultats du sport d’élite, à garantir le fair-play dans le domaine sportif, à continuer à promouvoir le handisport et le sport citoyen et à augmenter le nombre des sportifs d’élite pour renforcer la présence tunisienne aux niveaux olympique et international.

Il a ajouté que le programme comprend l’aménagement et la réhabilitation de 19 stades sportifs, dont le stade olympique d’El Menzah, le stade de Radès et le stade de Sousse, outre la préparation et la construction de plusieurs salles de sport.

D’autre part, le ministre a affirmé que le budget du programme d’éducation physique a connu une croissance de 5% par rapport à l’année 2023, ajoutant que les programmes inscrits dans ce cadre consistent à lancer la réforme du système d’éducation physique à tous les niveaux, en augmentant la pratique des activités sportives en milieu scolaire, outre la réforme du système des structures sportives scolaires et l’adaptation de la formation universitaire aux nouvelles exigences du marché du travail dans le secteur sportif.

Dans sa réponse aux différentes interventions, le ministre a affirmé que la loi sur les structures sportives est déjà prête. Ainsi, un tribunal sportif sera créé, qui servira de tribunal d’arbitrage indépendant et impartial, dont les membres seront nommés et dotés d’expérience juridique, économique ou financière.

Dans le domaine de la sauvegarde des installations sportives, il a précisé que le ministère est en train de créer l’Agence nationale pour l’entretien des installations sportives, dont les tâches seront horizontales, avec la nécessité d’activer le partenariat entre les secteurs public et privé.

En ce qui concerne la lutte contre le phénomène de violence dans les stades, il a indiqué que le ministère est en train de travailler avec le ministère de l’Intérieur pour lancer une expérience des “stadiers” pour remplacer la présence des forces de sécurité et encadrer les supporters sportifs, tout en réfléchissant à la création de billets électroniques et d’identité sportive numérique.

De leur côté, les députés ont souligné au cours des discussions l’importance du rôle joué par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, estimant que les problèmes de la jeunesse exigent un partenariat entre tous les ministères, avec la nécessité d’adopter une vision claire et participative pour atteindre les objectifs souhaités.

Les interventions concernant le programme de la jeunesse ont porté sur la nécessité de fournir un cadre humain dans certaines institutions de jeunesse, notamment dans les régions de l’intérieur, d’encourager l’initiative privée et les investissements dans le domaine sportif, d’assurer l’implication des jeunes dans le travail bénévole et de consolider les valeurs de citoyenneté.

Les intervenants ont également appelé à revoir le système sportif en identifiant les défaillances, en assurant le suivi et le contrôle, en encourageant le partenariat avec le secteur privé, en s’ouvrant sur l’extérieur et en soutenant les petites associations sportives.

Les représentants du peuple ont par ailleurs salué l’ouverture du recrutement dans le domaine d’éducation physique pour pourvoir les postes vacants dans certains établissements d’enseignement, appelant à œuvrer au développement de la matière d’éducation physique à tous les niveaux éducatifs.