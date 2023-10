L’état d’avancement des travaux de réaménagement du stade olympique d’El Menzah a été au centre d’une séance de travail tenue jeudi par le ministre de la Jeunesse et des Sports et la ministre de l’équipement et de l’Habitat.

L’accent a été mis au cours de cette réunion sur la nécessité de respecter les délais impartis en appelant l’entreprise chargée des travaux à renforcer ses capacités matérielles et humaines pour accélérer le rythme des travaux.

Les deux ministres ont recommandé d’intensifier la coordination entre toutes les parties concernées pour résoudre les problèmes techniques urgents afin d’éviter toute perturbation des travaux, tout en réitérant la nécessité de respecter la qualité et les critères techniques internationaux requis.

A noter que le projet de réaménagement du stade mythique d’El Menzah concerne notamment le renouvellement des gradins, la refonte des vestiaires et l’évaluation de l’ancienne surface engazonnée du terrain.

Le stade dont les travaux ont été entamés en juin 2022, devrait être opérationnel à partir du mois de novembre 2024.