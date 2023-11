Doc House : Appel à candidature pour l’atelier “Pitching”

L’association “Doc House” a lancé l’appel à candidatures pour le programme des ” Ateliers Point Doc ” qui affichent le retour dans leur 2ème édition. Le premier atelier sera un atelier de “Pitching” dédié aux projets de longs métrages documentaires qui se déroulera à Tunis du 4 au 6 janvier 2024.

Doc House informe que le dernier délai de soumission des candidatures est fixé pour le 5 décembre 2023. Sont éligibles à participer à cet atelier les réalisateur.trice.s et producteur.trice.s tunisien.ne.s et/ou résident.e.s en Tunisie et porteur.euse.s d’un projet de long-métrage documentaire.

Les ateliers Point Doc est un programme sous forme de trois ateliers dont le but est de valoriser et de mettre en œuvre les recommandations des professionnels du documentaire lors de la rencontre annuelle Point Doc qui a eu lieu en juin 2023 avec un focus sur le documentaire.

Ayant pour objectif de renforcer l’écosystème de la fabrication de films documentaires en Tunisie et au Maghreb, cette rencontre a réuni professionnel(le)s, festivals, chaînes de TV, mécènes, organisation et institutions de film tunisien(ne)s, régional(e)s et international(e)s pour mettre sous la loupe les problématiques urgentes et importantes liées au documentaire dans un contexte mondial en perpétuel changement.

Pour rappel, cette rencontre de trois jours (22-24 juin 2023) a été marquée par la remise du prix au meilleur projet documentaire à Abdallah Yahia pour son projet de film “A cœur ouvert”.

Doc House est une organisation non gouvernementale dédiée à la promotion du documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord. Son objectif est de promouvoir la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie.