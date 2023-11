La troisième session de la semaine des forêts tunisiennes 2023 se tiendra du 14 novembre au 19 décembre 2023, à l’initiative de la Direction Générale des Forêts relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche en partenariat avec et le WWF Afrique du Nord.

Cette session invitera des experts, des ingénieurs, des chercheurs et représentants d’ONG, qui débattront de thèmes relatifs à la protection des écosystèmes forestiers, la gestion durable des forêts tunisiennes, les facteurs de dégradation et les moyens de restauration du massif forestier et la valorisation des services et des produits forestiers.

Le couvert forestier en Tunisie s’étend sur 4,6 millions d’hectares, soit 34% du territoire national. Le massif forestier se situe essentiellement, dans les régions du nord et du centre ouest et abrite près d’un million d’habitants. Sa valeur économique est estimée à 932 millions de dinars, selon des données du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

En octobre 2022, la Direction Générale des Forêts avait mis en garde contre un “phénomène inquiétant de dépérissement” des forêts de Chêne-liège à Jendouba et de celles de pin d’Alep à Kasserine.

Ce phénomène est dû à la longue période de sécheresse, la montée des températures durant les dernières années, l’ampleur prise par les feux de forêts ainsi qu’au pâturage excessif ayant appauvri les sols dans les zones proches des habitations. Ces facteurs confondus ont favorisé l’apparition de ravageurs, de champignons et de maladies infectieuses à l’instar de la maladie du charbon de la mère et de l’agent pathogène Diplodia corticola.

Une cellule de crise a été, à cet effet, formée sous la tutelle du ministre de l’Agriculture, pour assurer le suivi de la situation des forêts tunisiennes et trouver les solutions aux différentes menaces qui les guettent.