Des exposants présents au salon Ecomondo, qui se tient du 7 au 10 novembre, à Rimini en Italie, ont exprimé, leur intérêt pour le marché africain et pour des partenariats avec des entreprises installées en Tunisie ou dans d’autres pays arabes et africains.

Certains d’entre eux estiment cependant, que les pays de cette sont appelés à adapter leurs législations de manière à leur faciliter l’accès à leurs marchés.

Pour le directeur général de la société Eco cem, Mohamed Fareed, qui vient de l’Irak “, des opportunités existent en Tunisie dans le domaine de recyclage des déchets collectés auprès de la municipalité”.

“Des entreprises tunisiennes cherchent à bénéficier de notre expérience et de la technologie qu’on a développée, laquelle technologie permet de transformer les déchets ménagers (sans tri) en combustibles utilisables dans les cimenteries”, affirme -t-il à l’Agence TAP.

Selon Fareed, la technologie mise au point grâce à une expertise étrangère par son entreprise est bien adaptée aux pays arabes, où les habitudes relatives au tri des déchets ménagers ne sont pas bien intégrées

Quant au responsable de “Waste solutions”, une entreprise italienne de recyclage des déchets en plastique, verre et carton, il est important pour les pays arabes de développer des équipements et des moyens à même de faciliter la gestion des déchets dans les nouvelles villes. “Waste solutions s’intéresse particulièrement, aux marchés saoudien et marocain, lesquels constituent d’importants marchés, a-t-il dit.

Pour sa part le directeur de développement des affaires de l’entreprise Waga energy, David Agudelo-Romero note qu'”Il faut une stratégie de long terme pour conquérir les marchés arabes et africains”.

“En plus de cette strategies, il est également, important que ces pays adaptent leurs législations à la production de biogaz”, indique le responsable de cette entreprise spécialisée dans la vente des unités de production de biogaz.

Environ 1500 exposants italiens et étrangers prennent part du 7 au 10 novembre au salon Ecomondo. Selon les organisateurs de cette manifestation, environ 350 acheteurs venant du monde entier y sont également, attendus.

