Plus de 1500 entreprises prennent part au salon des technologies verte et de l’économie circulaire “Ecomondo“, organisé, du 7 au 10 novembre 2023 par l’Italien Exhibition Group (IEG), au Parc des expositions de Rimini en Italie.

Une dizaine d’entreprises tunisiennes engagées dans les démarches de développement durable et d‘économie circulaire participent à ce salon international ayant cette année pour thème “l’écosystème de la transition écologique”. Leur participation est encadrée par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET).

Lors d’une journée de mise en réseau des journalistes, organisée, lundi à la veille du salon, Alessandra Astolfi, directrice exécutive du congrès et du salon de IEG, a indiqué que “des entreprises de plusieurs pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, de la Chine, de l’Inde et du Moyen Orient participent à cette manifestation. Elles opèrent dans les domaines de services, de solutions et des technologies du secteur environnemental, de la gestion de l’eau, de l’élimination des déchets, du textile, de la bioénergie, de la gestion et de la protection des sols”.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, Astolfi a précisé que ce salon qui regroupe des acteurs opérant dans les industries spécialisées, dans l’économie circulaire, offre l’opportunité de discuter aussi des problématiques relatives aux énergies renouvelables, au secteur de l’eau, aux déchets et à tous les dossiers importants pour l’Afrique, le Moyen orient et l’Europe.

Cet événement œuvre à créer des réseaux entre les entreprises participantes à la foire, à conclure des partenariats entre les entreprises italiennes et africaines, à travers les solutions présentées par ces entreprises opérant dans le recyclage des déchets, le dessalement des eaux, l’assainissement, ainsi que dans des projets agricoles.

Selon la responsable “il s’agit aussi de renforcer les relations avec le continent africain qui est un grand continent et un grand marché au potentiel important en termes de matériaux bruts disponibles et des sources d’énergie renouvelables”.

Organisé également au Mexique et en Chine, le salon des technologies vertes Ecomndo, se positionne comme l’événement international de référence, en rassemblant l’ensemble des acteurs de la transition écologique.

En 2022, “Italian Exhibition Group” “IEG EXPO”, a totalisé, sur l’ensemble des parcs d’exposition et de congrès de Rimini et Vicence, 51 manifestations et 122 congrès.