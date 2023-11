L’examen des moyens permettant l’organisation conjointement d’une conférence sur le leadership féminin par la Tunisie et les Emirats Arabes Unis, ayant pour objectif d’ouvrir des opportunités de commercialisation des produits des femmes entrepreneures tunisiennes, a été au centre d’une rencontre, aujourd’hui mercredi à Djeddah (Arabie Saoudite), entre la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, avec la ministre d’Etat des Emirats arabes unis, Maitha Bint Salem Al Shamsi.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont discuté des opportunités de renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines liés à l’autonomisation économique des femmes, à la promotion du leadership féminin, à l’impulsion des opportunités de partenariat, à l’échange d’expertises et d’expériences et au réseautage professionnel pour les entrepreneures des deux pays.

Cette réunion, tenue en marge de la conférence internationale sur ” Les femmes en Islam: statut et autonomisation “, organisée par le ministère saoudien des Affaires étrangères et le Secrétariat général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) du 6 au 8 novembre 2023, a également permis de discuter des préparatifs de la participation de la Tunisie à La Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques (COP28), qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023.

La ministre a souligné, à cette occasion, le rôle pionnier de la Tunisie dans le domaine des droits des femmes et l’importance cruciale qu’elle attache à la famille en tant que pilier garant le développement de la société, passant en revue les stratégies et programmes mis en oeuvre par le ministère en faveur de l’autonomisation économique des femmes et des familles défavorisées et des enfants et personnes âgées sans soutien familial.