Aujourd’hui, nous pouvons anticiper des conditions météorologiques variées à travers le territoire. Dans le nord, des nuages parfois denses prévoient d’apporter des pluies éparses, tandis que le centre et le sud verront un ciel partiellement nuageux.

De plus, un vent fort soufflera près des côtes, et dans le sud, il sera accompagné de phénomènes de sable, ce qui peut rendre les conditions de voyage moins agréables.

Les conditions maritimes seront également en mouvement, avec une mer houleuse à l’est du pays et une mer agitée dans le nord.

En ce qui concerne les températures, les maximales varieront entre 16 et 21°C dans la plupart des régions, avec des valeurs légèrement plus élevées allant de 22 à 28°C dans le sud-ouest. Dans les zones plus méridionales, telles qu’El Borma et Borj El Khadhra, les températures atteindront environ 30°C.