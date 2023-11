Rencontre nationale des jeunes écrivaines : six lauréates récompensées

Six jeunes autrices dont trois poétesses et trois nouvellistes sont les lauréates de la 13ème édition de la “Rencontre nationale des jeunes écrivaines” organisée, les 4 et 5 novembre, à Sahline près de Monastir.

Selon la correspondante de TAP à Monastir, le premier prix du concours de la nouvelle est revenu à Imen Essafi alors que le 2e prix a été attribué à Latifa Labben. Le 3ème prix a été décerné, exequo, à Sihem Kchiwa et Rania Affes.

Dans le concours de la poésie, Khaoula ben Sik Salem a eu le premier prix. Les 2ème et 3ème prix ont été attribués, respectivement à Rimal Abdellaoui et Najoua ben Ali.

Les jurys ont salué notamment la singularité des questions abordées, tant dans la poésie que dans la nouvelle.

Le jury de la nouvelle a vivement recommandé la lecture de ce genre littéraire alors que celui de la poésie a préconisé d’accorder plus d’attention à la diction, à la grammaire et au style d’écriture du genre poétique.

Un hommage a été également rendu à 24 jeunes autrices ayant participé à cette 13ème Rencontre nationale des jeunes écrivaines tenue en présence d’écrivain.e.s et poète.sse.s de différentes régions.

Organisée par la maison de culture Sahline avec le soutien de la municipalité de Sahline et la délégation régionale des Affaires Culturelles de Monastir, cette manifestation littéraire est de retour après une absence de quatre ans.