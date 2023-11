Près de 104 mille contrats d’initiation à la vie professionnelle seront conclus, l’année prochaine conformément au budget de l’Etat 2024, en plus de 6800 contrats de dignité (contrat Karama), et 11 mille contrats service civile volontaire, a indiqué le chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jammali.

Dans une déclaration à la TAP, Jammali a précisé qu’en 2024, près de 8000 jeunes qui n’ont plus le droit de bénéficier de ce type de contrats, seront pris en charge dans le cadre de formation axée sur des spécialités permettant de les intégrer dans le marché du travail.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’agence de coopération allemande ainsi qu’avec les deux parties, Suisse et italienne, environ 2000 jeunes seront formés afin d’assurer leur insertion dans le marché de l’emploi, a notamment ajouté la même source.