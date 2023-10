La sélection nationale de natation a récolté 9 médailles dont 2 or, 4 argent et 3 bronze à l’issue des épreuves de la deuxième journée du championnat arabe de natation, dans sa 6e édition, qu’abrite les Emirats arabes unis jusqu’au 30 octobre en cours avec la participation de 140 nageurs de 16 pays.

Les breloques d’or ont été décrochées lors des épreuves du 4x200m par Rami Rahmouni, Abderrahmane Belhaj Salem, Heni Mosfar et Mohamed Ali Chaouachi chez les garçons et Maram Souissi, Amani Souidi, Rayhane Chaouachi et Ala Ben Miled chez les filles.

De son côté, Habiba Belghith, Amani Souidi et Mohamed Rebai ont décroché l’argent au même titre que le quatuor du 4x100m composé de Rayhane Chaouachi, Habiba Belghith, Roua Fraj et Amani Hassouna.

Rami Rahmouni a, pour sa part, ajouté une médaille de bronze à son actif au 200m nage libre, à l’instar de sa compatriote Roua Fraj au 50m papillon et du quatuor Abderrahmane Belhaj Salem, Rami Rahmouni, Heni Mosfar et Mohamed Ali Chaouachi au 4x100m quatre nages.

La Tunisie totalise ainsi 15 médailles dans la compétition (3 or, 6 argent et 6 bronze).