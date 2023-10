La résolution 605 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 22 décembre 1987, est une résolution qui condamne Israël pour avoir violé les droits de l’homme des Palestiniens lors de la première Intifada. Elle appelle à la cessation immédiate de la violence et des violations des droits de l’homme, et à l’ouverture de négociations de paix.

La résolution 605 a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité. Elle a été une réponse à la violence croissante entre les Palestiniens et les forces israéliennes qui a éclaté en décembre 1987. La résolution a condamné Israël pour avoir utilisé une force excessive contre les manifestants palestiniens, et pour avoir arrêté et détenu arbitrairement des Palestiniens. Elle a également condamné le terrorisme palestinien, mais elle a souligné que la violence israélienne était la principale cause de l’Intifada.

La résolution 605 a été un appel important à Israël pour qu’il mette fin à sa violence contre les Palestiniens. Elle a également souligné la nécessité de négociations de paix pour résoudre le conflit israélo-arabe.

Voici quelques-unes des principales dispositions de la résolution 605 :

Condamne Israël pour avoir violé les droits de l’homme des Palestiniens lors de la première Intifada.

Appelle à la cessation immédiate de la violence et des violations des droits de l’homme.

Appelle à l’ouverture de négociations de paix.

La résolution 605 n’a pas été mise en œuvre de manière complète par Israël. La violence a continué entre les Palestiniens et les forces israéliennes, et les négociations de paix n’ont pas abouti. Cependant, la résolution reste un document important qui appelle à la fin de la violence et à la résolution du conflit israélo-arabe.