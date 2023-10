La résolution 465 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 1er mars 1980, est une résolution qui condamne la construction de colonies israéliennes sur les territoires occupés depuis la guerre des Six Jours. Elle appelle à la cessation immédiate de la construction et de l’expansion de ces colonies, et à l’évacuation de toutes les colonies construites depuis 1967.

La résolution 465 est considérée comme une étape importante dans la lutte contre l’occupation israélienne. Elle est la première résolution du Conseil de sécurité à condamner explicitement la construction de colonies israéliennes.

Les principales dispositions de la résolution 465

La résolution 465 comporte deux volets principaux : un volet politique et un volet juridique.

Le volet politique

Le volet politique de la résolution 465 condamne la construction de colonies israéliennes sur les territoires occupés depuis la guerre des Six Jours. Elle appelle à la cessation immédiate de la construction et de l’expansion de ces colonies, et à l’évacuation de toutes les colonies construites depuis 1967.

Le volet juridique

Le volet juridique de la résolution 465 déclare que la construction de colonies israéliennes sur les territoires occupés est une violation du droit international. Elle appelle les États membres de l’ONU à s’abstenir de fournir une assistance financière ou technique à la construction de ces colonies.

La résolution 465 et le conflit israélo-arabe

La résolution 465 a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité. Cependant, Israël a rejeté la résolution et a continué à construire des colonies sur les territoires occupés.

La résolution 465 reste un document important pour le règlement du conflit israélo-arabe. Elle est considérée comme une base acceptable par la plupart des parties au conflit, et elle est susceptible de servir de point de départ pour des négociations de paix.