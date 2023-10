Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), la météo en Tunisie pour la journée de samedi présente un tableau diversifié.

Au nord du pays, ainsi qu’au centre, des épisodes de pluie éparses accompagnées d’orages sont attendus durant l’après-midi. Cependant, dans le reste des régions, le ciel devrait rester dégagé, offrant un contraste marqué avec les conditions météorologiques plus instables plus au nord et au centre.

Les vents souffleront à une intensité modérée, tandis que la mer connaîtra une houle allant de légère à modérée.

Les températures maximales prévues varieront entre 24 et 29°C dans les régions septentrionales et centrales, tandis qu’elles oscilleront entre 29 et 34°C dans le sud du pays.