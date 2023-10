Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et la Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE) ont scellé un partenariat pour créer une complémentarité opérationnelle entre leurs services rendus afin de mieux servir l’exportateur tunisien.

Cette convention a été signée, vendredi, par le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine et son homologue de la COTUNACE, Nebgha Driss, dans le cadre de la quatrième session des matinales de l’export organisée sous le thème ” Financement et couverture des risques à l’export : Nouvelles perspectives, nouveaux outils “.

La convention vise à développer un partenariat actif destiné à mieux informer les exportateurs tunisiens des services d’accompagnement et d’assurance lors de leurs démarches de prospection, d’accès aux marchés internationaux et de développement de leur activité à l’Export.

En effet, plusieurs marchés posent des risques pour les exportateurs tunisiens, d’où l’importance du rôle de la COTUNACE, a indiqué Ben Hassine.

Ce partenariat institutionnel qui définit les missions de chaque partie, favorisera l’échange des informations sur les risques possibles et permettra aux exportateurs de mieux tirer profit des mécanismes mis en place, outre leur généralisation sur l’appareil exportateur.

Il a, par ailleurs, rappelé que le Fonds de promotion des exportations (Foprodex), bras financier du CEPEX apporte chaque année son soutien financier à 1000 entreprises exportatrices pour un montant total de 100 millions de dinars pour favoriser le développement des exportations.

Cet appui porte, notamment, sur des subventions directes, sur le transport, des subventions sur des actions de promotion et de marketing, a-t-il ajouté.

De son côté, la PDG de la COTUNACE, Nebgha Driss a souligné que son institution apportera dans le cadre de ce partenariat son savoir-faire aux exportateurs pour mieux aborder les marchés d’exportation notamment africains.

Il s’agit également d’appuyer les entreprises tunisiennes exportatrices pour construire la solidité financière et développer davantage leurs exportations.

Driss a fait remarquer que la sécurité et la croissance sont les priorités des chefs d’entreprises, soulignant toutefois qu’aucune activité commerciale ou investissement dans un autre pays ne peuvent être finalisés sans risques commerciaux ou politiques, d’où la nécessité de l’intervention des institutions d’assurance.

Driss a rappelé que la COTUNACE, leader national en assurance-crédit, offre un package d’assurance pour couvrir les opérations de commerce sur le marché local et à l’export. Elle a fait savoir que la compagnie a assuré des opérations de commerce local à hauteur de 2585,9 MD et des exportations à 1437,3 MD et indemnisé des risques commerciaux à hauteur de 5,6 MD.

Et d’ajouter que pour le premier semestre de l’exercice en cours, la compagnie a octroyé 3MD d’indemnisations risque commercial.