La Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE) a annoncé avoir réalisé un bénéfice net de 4,7 millions de dinars (MD), au cours de l’exercice comptable 2022, notant que la contribution de l’Etat au capital de la société s’élève à environ 32,5%, d’après les résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire de la société, tenue le 15 juin 2023.

Créée en 1985, la COTUNACE est une société d’assurance soumise au code des assurances tunisien dont l’objet est de fournir aux entreprises tunisiennes une assurance-crédit aussi bien Domestique (marché local) qu’Export (monde entier).

L’AGO a adopté, à cette occasion, la proposition avancée par le Conseil d’Administration de la COTUNACE, relative à la distribution de dividendes d’une valeur de 3 dinars par action, ce qui représente une enveloppe globale de 795 mille dinars. La mise en paiement de ces dividendes se fera à partir du 13 septembre 2023.

Outre la contribution de l’Etat, le capital de la COTUNACE regroupe plusieurs compagnies d’assurances et de réassurances (23%), des banques tunisiennes (21,3%), et la Compagnie lnter-Arabe pour la Garantie des investissements et des Exportations- Dhaman (23,2%).

Il est à noter que la COTUNACE a augmenté son capital de 5 MD, en 2017, le portant de 21,5 MD à 26,5 MD, et ce, en utilisant les réserves de la société provenant des bénéfices des années précédentes.