Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce que l’UNESCO lance un appel à candidature pour le prix international UNESCO-Guinée Equatoriale pour la recherche en sciences de la vie, pour l’année 2023.

Le prix récompense les projets et les activités scientifiques de personnes, institutions et organisations non gouvernementales œuvrant dans les sciences de la vie en vue de l’amélioration de la qualité de la vie humaine, précise le ministère. Le prix est d’une valeur annuelle de 350.000 dollars des Etats unis pouvant être divisé en parts égales entre trois lauréats au maximum. Les candidatures à ce prix doivent se faire en ligne via le lien suivant

https://www.unesco.org/fr/prizes/equatorial-guinea#apply, avant le 31 octobre 2023, souligne le ministère.

Le Prix a été créé par le Conseil exécutif de l’UNESCO pour contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et pour soutenir les priorités globales de l’UNESCO.