A Monastir, les appartements de type S+1 se louent en moyenne à 760 DT. Les S+2 observent un prix moyen de location de 950 DT.

Alors que les S+3 affichent un prix moyen de location de 1150 DT.

En ce qui concerne la typologie des appartements, les S+2 sont les plus demandés, suivis par les S+1. De plus, les S+2 sont également les plus disponibles sur le marché locatif de cette région.

En ce qui concerne les superficies des appartements, l’intervalle le plus recherché et le plus proposé se situe entre 50m² et 80m². Cette plage de superficie semble être la plus populaire parmi les locataires de la région de Monastir ville.

Loyers moyens :

– S+1 : 760 DT

– S+2 : 950 DT

– S+3 : 1.150 DT

(Source: Mubawab)