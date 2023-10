Le projet de convention de coopération entre la Tunisie et l’Italie en matière d’intégration des jeunes en Italie, a été au centre d’un entretien vendredi entre le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi et la ministre Italienne du travail et des politiques sociales Marina Elvira Calderone.

A cette occasion, le ministre des affaires sociales a exprimé la disposition de la Tunisie à promouvoir davantage les relations de partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines de la migration, de l’emploi de la main d’œuvre, de promotion sociale, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, selon un communiqué publié par le ministère.

Il a souligné la nécessité de consolider le programme économique pour l’emploi des tunisiens résident à l’étranger dans leur pays à travers le mécanisme “Tounesna”, signalant l’importance d’enrichir ce dispositif pour favoriser les opportunités d’emploi, le développement dans les régions et la lutte contre la migration illégale.

De son côté, la ministre Italienne du travail et des politiques sociales a indiqué que l’intégration sociale ne peut se concrétiser qu’à travers les opportunités d’emploi, soulignant l’importance que revêt la signature du protocole de convention de coopération entre la Tunisie et l’Italie en matière d’intégration des jeunes en Italie qui vise à réduire le chômage et à répondre aux besoins du marché Italien en main-d’œuvre tunisienne.

Par ailleurs, le directeur de cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jammali a relevé l’importance de lutter contre le chômage et la migration illégale, annonçant le lancement de la préparation du protocole exécutif de la convention de coopération tuniso-Italienne pour l’intégration des jeunes qui sera publié et signé prochainement.

Il a affirmé que les concertations vont bon train pour l’exécution de l’expérience pilote en matière d’emploi des migrants en Italie dans le domaine de la construction et l’exécution d’un nombre de projets communs dans les domaines de l’emploi et la formation professionnelle moyennant une enveloppe estimée à 20 millions d’euros dont 4 projets qui seront bientôt opérationnels.